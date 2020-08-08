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Aktüel

Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:55:22 -
Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

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