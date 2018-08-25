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Kilis'te Suriyelilerin fırınında yangın çıktı

Kilis'te Suriyeliler tarafından işletilen fırında 20 Suriyelinin dumandan etkilenmesiyle sonuçlanan yangın çıktı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:47
Kilis'te Suriyelilerin fırınında yangın çıktı

Kilis’te Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, bir yandan alevleri söndürürken, bir yandan da binadaki dairelerde mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 20 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da soğutma çalışmalarının sürdüğü fırında inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:47
  1. Kilis Devlet Hastanesi
  2. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara
  3. fırın yangını

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