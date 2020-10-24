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Aktüel Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
Aktüel

Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:10:41 -
Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yedigöz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bazıları silahla, bazıları da sopa darbeleriyle olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ile polis,, hastane önünde ve kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.


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