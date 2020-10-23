Kilis'te sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir iş yerinde 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında İsmet Paşa Mahallesi'nde tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.