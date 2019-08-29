Kilis’te madde bağımlılığı eğitimi verildi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarındaki personele ’madde Bağımlılığı’ eğitimi verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarındaki personele ’madde Bağımlılığı’ eğitimi verildi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamındaAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı personeline ve kuruluşta görevli personele ’madde bağımlılığı’ eğitimi verildi.

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