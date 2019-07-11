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Kilis’te kayıt dışı ile mücadele

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, kayıt dışı ile mücadeleden memnun olduklarını, ekonomiye zarar veren parazitlerinin iş yerlerini mühürlendiğini söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
Kilis’te kayıt dışı ile mücadele

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, kayıt dışı ile mücadeleden memnun olduklarını, ekonomiye zarar veren parazitlerinin iş yerlerini mühürlendiğini söyledi.


KESOB Başkanı Şevket Memiler, Uzun süredir mücadelesini verdikleri kayıt dışı Faaliyet gösteren işletmelerle ilgili nihayet olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandığını ifade ederek, "Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bu işletmeler mühürlenmeye başlanmış ve şehir ekonomisinin parazitleri konumunda olan bu işletmeler mühürlenerek faaliyetleri durdurulmuştur. Bu işletmeler sadece vergi kaybı sorununa yol açmamış aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getiren esnafımız içinde haksız rekabet nedeniyle ciddi bir sorun haline gelmiştir. Vergisini ödeyen, SGK primlerini yatıran esnafımızın karşısına çıkan bu işletmeler kangren haline gelmeden durdurulması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya diğer kurumlar ile koordineli olarak devam edeceğiz.Esnafımızın tüm enerjisini işine vererek şehir ekonomisine katkı vermeleri için önüne çıkan tüm pürüzlerle mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha açıklamadan herhangi bir beis görmüyorum.Esnafımız çalışmalı, üretmeli ve şehrimizin bel kemiği olmaya devam etmeleri olmazsa olmazımızdır. Valimiz Recep Soytürk’e, Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut’a, Belediye Başkan YardımcımızMustafa Tohumcu’ya ve Zabıta Müdürümüz Atila Yıldırım’a da göstermiş oldukları çaba için bir kez daha teşekkür ediyor ve tüm esnafımıza helalından bol kazançlar diliyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
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