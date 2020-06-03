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Yerel

Kilis’te ilaçlama çalışmaları gece de devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından özellikle hava sıcaklarının atmasıyla ortaya çıkan çeşitli sinek ve böceklerle etkin mücadele kapsamındaki ilaçlama çalışmaları geceleri de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:23:35 -
Kilis’te ilaçlama çalışmaları gece de devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından özellikle hava sıcaklarının atmasıyla ortaya çıkan çeşitli sinek ve böceklerle etkin mücadele kapsamındaki ilaçlama çalışmaları geceleri de devam ediyor.


Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürerken, ilaçlama ekipleri geceleri de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özellikle karasinek, sivrisinek ve larvaların doğal üreme yerleri olan çöplük alanları, ağaç ve yeşil alanlar ile Kilis’in tamamında sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile haşerelerle ve böceklerle etkin bir mücadele sürdürdüğü bildirildi.

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