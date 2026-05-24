Kilis’te iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı
Kilis’te Öncüpınar Gümrük Kapısı yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kilis’te gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda paniğe neden oldu. Kentte önemli geçiş güzergahlarından biri olan kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 55 DR 486 plakalı otomobil, Öncüpınar Sınır Kapısı kara yolunun 5’inci kilometresinde M.A. idaresindeki 79 AC 280 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.