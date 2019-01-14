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Kilis'te cinayet

Tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldüren kişi, eşi ve kayınvalidesini yaraladı

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:39
Kilis'te cinayet

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Polatpaşa Mahallesi Örgeç Sokak'taki evlerinde H.R.K. ile eşi Hülya K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya K. sokağa kaçarak, aynı binada oturan anne ve babasından yardım istedi.

Elinde bıçakla sokağa çıkan H.R.K, eşi Hülya K. ile ona yardıma gelen kayınvalidesi Şaziment ve kayınpederi Duran Karadaş'ı bıçaklayarak yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Duran Karadaş, müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:39
  1. bıçaklama
  2. cinayet
  3. damat kayınpederini öldürdü
  4. Kilis

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