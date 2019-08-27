Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları Kilis Belediyesi kent genelinde ekilmek üzere çiçek üretimine devam ediyor.

Kilis Belediyesi kent genelinde ekilmek üzere çiçek üretimine devam ediyor.

Kilis Belediyesine bağlı serada gül, lavanta, biberiye, taflan, kartopu, şimşir, zeytin, arapyasmin, mor salkım, lavantin, kasımpaşı, osmanlı şimşir, lixturum, çınar ve bunun gibi bir çok çalı türleri yetiştiriyor. Ayrıca horozibiği, çıtlak, menekşe, kirlihanım, koyun gözü gibi bir çok mevsimlik çiçeklerde yetiştirilmektedir.

Tüm tohumları ücretsiz olarak toplanarak, Kilis’teki, bulvarlar, refüjler, kavşaklara dikiliyor.

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