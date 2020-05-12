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Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:25:23 -
Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Güvenli köyündeki bir sokakta Kovid-19 vakaları görüldüğü belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, "İlimiz merkezine bağlı Güvenli köyünde Koronavirüs pozitif vakalar tespit edilmiş olup, temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Güvenli köyü 21, 23, 25, 26 ve 27 kapı numaralı hanelerin bulunduğu sokağın 11 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00 itibariyle 25 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00'a kadar karantinaya alınmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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