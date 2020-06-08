  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kilis'te bir mezradaki 4 konut karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:10:21 -
Kilis'te bir mezradaki 4 konut karantinaya alındı

KİLİS (AA) - Elbeyli ilçesinde bir mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 konut için karantina kararı verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yağızköy Eğence Mezrası'nda bir vatandaşın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu vatandaşın mezrada birçok kişiyle temas halinde olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı avluda farklı hanelerde temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, ilçemiz Yağızköy Eğlence Mezrası Küme Evleri 39 No'lu avlu içerisindeki 4 konutta 22 Haziran'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı