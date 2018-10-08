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Kilis'te arı sokan kadın yaşamını yitirdi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde arı sokması sonucu hastaneye kaldırılan Nazlı Erdoğan (45) hayatını kaybetti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:59
Kilis'te arı sokan kadın yaşamını yitirdi

Kilis'in Yazıbağı Mahallesi’nde evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yabani arı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi otopsi için morga konuldu.

Öte yandan geçen 27 Ağustos’ta da Elbeyli’nin Beylerbeyi köyünde arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69) da yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:59
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