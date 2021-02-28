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Ekonomi Kilis’te 5465 m2 konut imarlı arsa uygun fiyata satılacak
Ekonomi

Kilis’te 5465 m2 konut imarlı arsa uygun fiyata satılacak

Kilis (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 5.465 m2 yüzölçümlü arsayı 2 milyon 705 bin 175 TL’den satılığa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:56:00 - 2021-02-28 14:06:55
Kilis’te 5465 m2 konut imarlı arsa uygun fiyata satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kilis İli, Merkez İlçesi, Aşıt mahallesi 1115 Ada, 233 Parselde kayıtlı imar planı sınırları içerisindeki boş arsayı 2.705.175 TL’den icradan satılacak. Taşınmazın 375 m güneyinde kapalı spor salonu, 850 m güneyinde 15 Temmuz İlkokulu ve 1500 m güneyinde Kilis Adliyesi bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede konut alanları ve ticari alanlar yoğun olarak görülmektedir.

Taşınmaz İmar planı içerisinde olup, imar planında yol, park ve konut alanı olarak görülmektedir.

Açık artırmanın ilk ihalesi 27.04.2021 günü saat 10.00’da Kilis Adliyesi Müzayede Salon’nda gerçekleştirilecek.

İlk satışta alıcı çıkmaması halinde ikinci satış 24.05.2021 günü saat 10.00’da yapılacak ve yüzde 50’sine en çok artırana mülkün satışı gerçekleştirilecek.

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