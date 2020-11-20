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Aktüel Kilis'te 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Kilis'te 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi

Biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:34:24 -
Kilis'te 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi, biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler, merkeze bağlı Kuzuini köyünde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, dedektör köpekle araçta yaptığı aramada 36 kilo 432 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S. ile Suriye uyruklu J.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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