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Kilis’te 24 temmuz kutlaması

Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile belediye başkan yardımcıları basın mensuplarıyla24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir araya geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
Kilis’te 24 temmuz kutlaması

Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile belediye başkan yardımcıları basın mensuplarıyla24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir araya geldi.


Belediyeye ait Söğütlüdere restoranttaki toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediye Başkanı Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Ramazan Servet, Hüseyin Erkmen ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Basın Yayın Müdürü Bülent Topaloğlu ile yerel ve ulusal basın medya temsilcileri katıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Belediye başkanımız il dışında olduğu için sizlere selamları var. Halkın doğru haber alması için sizler elinizden geleni fazlasıyla yapıyorsunuz. Belediye olarak bizlerde vatandaşa ulaşmak için doğru haber yazan sizlere ihtiyacımız var” dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis’te Suriyeli gerçeği bulunduğunu ifade ederek, “Hiç kimse Suriye’de savaş olmasını ve buraya binlerce Suriyeli gelmesini istememiştir. Ama süreç bunu gerektirdi. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Zabıta Müdürlüğümüz denetimler yapıyor. Bu denetimlerde iş yeri açma ruhsatı olmayan Suriyelilerin iş yerlerini mühürlüyor. Bunu yapmamızın sebebi, bir tarafta bütün hükümlülüğünü yerine getiren Kilisli esnaflar, diğer tarafta ise resmi hükümlülüğünü yerine getirmeyenler. Biz Türk veya Suriyeli ayırdımı yapmıyoruz. Herkesi yasalara uymaya çağırıyoruz. Son günlerde sosyal medyadan belediyeye Suriyeli işçi alınacağı yönde paylaşımlar yapılıyor. Bu gerçek değildir, olayın gerçeği şudur, ‘Bir dernek ile uluslaraarası bir kuruluş proje kapsamında 100 kişi alınacak. Bunların 70’i Türk, 30’u ise Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerden alınacak. 6-8 aylık bir iş olarak tahmin ediyoruz. Olay tamamen budur.’ Kilis’i yaşanır bir şehir hale getirmek, park, bahçelerin bakımı, yeni ağaçlar dikilmesi, temiz bir şehir için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı park ve bahçelere zarar vermemelerini ve çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.


Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Servet, Kuzey Çevreyolu yapımının hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Kilis’te konut sıkıntısının farkındayız. Göreve başladığımız günden itibaren toplu konut alanlarını tespit ederek, buraya TOKİ tarafından konut yapılması için tahsisler yapıldı. Yaklaşık 2 bin civarında konut yapılacak yer belirledik. TOKİ buraları konut yaparsa kısmen konut sorunu çözülür. Tabiki konut yapan firmalara kısıtlama yapmıyoruz. Daha fazla konut üretmeleri için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
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