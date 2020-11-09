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Aktüel Kilis'te 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
Aktüel

Kilis'te 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:00:15 -
Kilis'te 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde ve Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 11 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu araç sürücülerinden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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