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Aktüel Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı
Aktüel

Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:10:32 -
Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı

KİLİS (AA) - Kilisli hayırsever iş insanı 90 yaşındaki Abdurrahman Sinanoğlu, memleketindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı.

Türk Kızılay Kilis Ekip Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay, yardımsever bağışçılarının desteğiyle dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hayırsever iş insanı Abdurrahman Sinanoğlu, Türk Kızılayın bu coğrafyada mazlumun umudu olduğunu, kendisinin de ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun yardım etmek amacıyla gıda kolisi bağışında bulunduğunu belirtti.

Sinanoğlu, gücü yettiğince yardımları ulaştırmaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, içerisinde un, bulgur, mercimek, makarna, yağ, tuz ve şeker gibi temel besinlerin yer aldığı kolilerin Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı ifade edildi.

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