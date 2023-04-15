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Dünya Kilisede açlıktan ölmüş 4 kişi bulundu
Dünya

Kilisede açlıktan ölmüş 4 kişi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 15:10:00 -
Kilisede açlıktan ölmüş 4 kişi bulundu

Kenya polisi, ülkede şüpheli faaliyetler yürüttüğü değerlendirilen bir kilisede, açlıktan ölmüş 4 kişi bulundu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre polis, bir vatandaşın "Kilise'de şüpheli faaliyetler" yürütüldüğü ihbarı üzerine, dün Kilifi ilçesindeki Good News International Kilisesi'ne baskın düzenledi.

Kiliseye yapılan baskında, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi ölü bulundu.

Polis, bu kişilerin açlıktan öldüğünü doğruladı.

Baskında 11 kişinin kurtarıldığı, kurtarılan 6 kişinin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Baskın sırasında kilisenin papazı olay yerinden kaçtı.
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Kilisenin papazı, geçen ay iki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Polis raporlarına göre Kenya’da son yıllarda şiddet ve suç teşkil eden faaliyetler yürüten tarikatların sayısında ciddi artış gözleniyor.

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