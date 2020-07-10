Kilise isteyen HDP’li mankurta tepki yağdı
“İstesek dağa çıkarız” diyerek PKK propagandası yapan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın Ayasofya’nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söyleyip, “Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var” ifadesine tepki yağdı.
Hasan Eğrigöz Ankara
Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, “Haçlılar ve ülkemizde bazı kesimler Ayasofya’nın müze kalmasını, hatta kiliseye dönüştürülmesini bile istiyor. Milletimiz bunu biliyor ve onların sözünün bir kıymeti yoktur” dedi. G. Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz, “Bu ülkeyi ilgilendiren kararlarda en son konuşacak kişiler de HDP’lilerdir. Küresel güçlerle ağız birliği var” diye konuştu. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da, “Bu aziz milletin isteklerine karşı çıkmak artık HDP’nin huyu, suyu oldu” dedi.