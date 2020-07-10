Kilise isteyen HDP’li mankurta tepki yağdı

Hasan Eğrigöz Ankara

Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, “Haçlılar ve ülkemizde bazı kesimler Ayasofya’nın müze kalmasını, hatta kiliseye dönüştürülmesini bile istiyor. Milletimiz bunu biliyor ve onların sözünün bir kıymeti yoktur” dedi. G. Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz, “Bu ülkeyi ilgilendiren kararlarda en son konuşacak kişiler de HDP’lilerdir. Küresel güçlerle ağız birliği var” diye konuştu. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da, “Bu aziz milletin isteklerine karşı çıkmak artık HDP’nin huyu, suyu oldu” dedi.