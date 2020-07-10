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Gündem

Kilise isteyen HDP’li mankurta tepki yağdı

“İstesek dağa çıkarız” diyerek PKK propagandası yapan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın Ayasofya’nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söyleyip, “Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var” ifadesine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:23:00 -
Kilise isteyen HDP’li mankurta tepki yağdı

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, “Haçlılar ve ülkemizde bazı kesimler Ayasofya’nın müze kalmasını, hatta kiliseye dönüştürülmesini bile istiyor. Milletimiz bunu biliyor ve onların sözünün bir kıymeti yoktur” dedi. G. Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz, “Bu ülkeyi ilgilendiren kararlarda en son konuşacak kişiler de HDP’lilerdir. Küresel güçlerle ağız birliği var” diye konuştu. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da, “Bu aziz milletin isteklerine karşı çıkmak artık HDP’nin huyu, suyu oldu” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

şenay doğan

yerler gökler ve bunun içinde olanlar kimin hüda....peki en kızdığı şey ne....kendine evlat isnat edilmesi....kendisine eş ve ortak tutulması....en sevdiği şey ne... birlenmesi.... eşten ortaktan doğmaktan doğrulmaktan tenzih edilmesi....bu durumda allaha ait olan mülkte işgal gücü cami mi midir....kilise havra mıdır....ilim sahiplerinin takdirine sunuyorum....allaha emanet olun
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Ali

Ayasofya kabe değil. Bir kilise. Çok inatlaşma varsa, yıkın gitsin. Yorgan gider, kavga biter. Sultanahmet’in bahçesi büyür. Ya da oraya avm dikeriz. . Umrumda değil.
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