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Kilis ve Adıyaman'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:35:44 -
Kilis ve Adıyaman'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

KİLİS (AA) - Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmayan Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezindeki cadde, sokak, meydan ve parklarda görevlilerin dışında sakinlik yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

Bu arada belediye ekipleri de kent merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessiz kaldı.

Bazı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları görüldü. Vatandaşların maske ve eldiven taktıkları da gözlendi.

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