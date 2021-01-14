Kilis Elbeyli Belediyesi mimar, zabıta memuru ve memur alacak
Kilis’in Elbeyli Belediyesi bünyesine, açıktan atama yoluyla mimar, zabıta memuru ve memur alacak.
Kilis’in Elbeyli Belediyesi bünyesine, açıktan atama yoluyla mimar, zabıta memuru ve memur alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar belgelerini hazırlayarak, 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Memur ve zabıta adaylarının sınavları 26.0 26.02.2021Elbeyli Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılacak.