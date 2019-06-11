Kilis Belediyespor yönetiminden Vali Soytürk’e ziyaret Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Kilis Belediyespor Başkanı Hamza Türk Başkanlığında Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Kilis Belediyespor Başkanı Hamza Türk Başkanlığında Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce Kilis Belediyespor yeni yönetimi oluşmasından sonra Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk’ü makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi vererek, destek istedi.

Ziyaretin son bölümünde Kilis Belediyespor Başkanı Hamza Türk,Vali Recep Soytürk yazılı formayı hediye etti.

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