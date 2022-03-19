Kilis Belediyesi servis plakası kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Kilis Belediyesi sınırlarında faaliyet göstermek üzere toplam 15 adet Servis Plakası (S-Plaka) işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile 10 yıl süreyle işletme hakkının kiraya verilmesi işidir.

Tüm istekli dosyaları 30.03.2022 tarihinde en geç saat 9.45 te Kilis Belediye Başkanlığı Destek Hizmetlerine teslim edilecektir. İhale saat 10.00 da başlayacak olup her plaka 10 dakika arayla ihale edilecek.

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