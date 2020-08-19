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Aktüel Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Aktüel

Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:32:39 -
Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kuyumcudan 32 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra kılık ve araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir kuyumcudan 20 çocuk künyesi çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 1000'in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık olayının ardından 5 kez kıyafet ve 4 kez toplu taşıma aracı değiştirerek Gebze'ye, daha sonra da aracıyla İstanbul'a gittiğini tespit etti.

Fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüpheliyi, Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakaladı. Operasyonda, şüphelinin evinin yakınındaki alana gömdüğü bileklikler de ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan hakkında 15 arama kararı bulduğu belirlenen Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlının teşhir standındaki bileklikleri el çabukluğuyla yanında getirdiği çantaya koyduğu görülüyor.

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