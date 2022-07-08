Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği "28 Şubat mağduru" bakın kim çıktı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından çıkışta açıklama yaptı. Sultan Kara'nın, muhalefetin oluşturduğu altılı masaya destek veren Yeni Asya gazetesinin Ankara Temsilcisi Mehmet Kara'nın eşi olduğu öğrenilirken, evde çekilen fotoğrafta Mehmet Kara da yer aldı.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta da, tahliye edilen FETÖ sanığını Meclis'teki makamında ağırlamıştı. Önceki gün ise FETÖ'nün organize ettiği Balyoz Kumpası davasında hapis yatan emekli tümamiral Deniz Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etmişti. Helalleşme mesajı veren Kılıçdaroğlu, çelişkiler halkasına bir yenisini daha eklemişti.