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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı bombayı patlattı: İmamoğlu'ndan kurtulmak lazım!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı bombayı patlattı: İmamoğlu'ndan kurtulmak lazım!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 12:04:00 -
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı bombayı patlattı: İmamoğlu'ndan kurtulmak lazım!

Gazeteci Levent Gültekin'in iddiasına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından biri, "İmamoğlu'ndan kurtulmamız lazım" dedi.

CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde gözler, 8 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. Değişimciler ile Genel Merkez arasında bir çekişmeye sahne olacak kongre öncesi gazeteci Levent Gültekin çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

Gültekin Youtube kanalında yaptığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP içindeki tartışmalara dikkat çeken Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta İstanbul'da ilçe başkanı seçilen 39 isimle bir araya gelmesi ancak toplantıya kapalı olası gerekçe gösterilerek İmamoğlun'u almamasına değindi.

"İmamoğlu'nu kamuoyu önünde istiskal ediyor" diyen Gültekin ardından parti içindeki çekişmeye yönelik bir iddiayı dile getirdi.

"Bir arkadaşım CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri ile sohbet etmiş" diyen Gültekin toplantıda bahsettiği genel başkan yardımcısının "İmamoğlu'ndan kurtulmamız lazım. Başımıza bela. Gerekirse İstanbul'u da veririz." dediğini aktardı.

Odatv'nin iddiasına göre, Gültekin'in "Genel Başkan Yardımcılarından biri" dediği kişinin CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak olduğu öğrenildi.
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