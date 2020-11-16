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Gündem Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

'Anayasa' çalışmas yapmadıklarını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 00:48:00 -
Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu defa kendi kendini yalanladı.

İP Milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İP, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını öne sürmesi siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın iddiasını gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu bugün de Çukurambar'daki evinden çıkışında, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik açıklamalar yaptı ve "Anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Eğer biz bir anayasa konusunda çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti, Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır." dedi.

CHP'nin kanalında itiraf etmiş!

Oysa aynı Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018'de CHP'nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda verdiği röportajda anayasa değişikliği için çalıştıklarını belirttiği sözler ortaya çıktı. Halen video paylaşım sitesi Youtube'de duran videoda, Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakını oluşturan partiler olarak anayasa çalışmalarını yaptıklarını söylüyor.

Sabah'ın haberine göre; programda "Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birince ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliği ya da bir anayasa yapmaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı." ifadelerini kullandı.

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