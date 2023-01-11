Kılıçdaroğlu’nun videosu ortalığı karıştırdı! "Erdoğan" detayı tam bomba

Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunda tam bir samimiyet testinden geçeceğini belirtti.

"Başörtüsü konusunu Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Evinin mutfağında çektiği videoda samimi bir helalleşme olabilmesi için başörtüsü sorununun çözülmesi gerektiğini savundu. Bu işin Erdoğan’ın samimiyet testi olduğunu savundu. Geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu’na karşı. Çünkü iş ciddiye binince ipe un sermeye başladılar. Yarın Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu videosunu seçim meydanlarında kullanmaz mı? 'Hani bu işte samimiydin, niye kaçtın?' diye vurmaz mı?" ifadelerini kullanan Selvi, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Ekim gecesi evinden çektiği bir video ile başörtüsü konusunu gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu, bazı yaraların olduğunu, bu yaralardan birinin de başörtüsü konusu olduğunu, samimi bir helalleşme için bu yaraların kapatılması gerektiğini savunmuştu. “Ucu nereye varacaksa varsın, ben bu yarayı kapatmaya kararlıyım” diye konuşmuştu. Bu konuşmadan bir gün sonra CHP, başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis’e sunmuştu. Kılıçdaroğlu bu kez CHP grubunda kürsüye çıkarak, “Sarayın da samimiyet turnusolü bu. Bakalım onların tutumu ne olacak?” diye meydan okumuştu.

SAMİMİYET TESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan resti gördü. Reste rest dedi ve başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği ile ortaya çıktı. Şimdi samimiyet testi Kılıçdaroğlu’nda. AK Parti, Anayasa değişikliğiyle ilgili partilerden ikinci kez randevu talep etti.

HDP randevu vermedi. CHP ile İYİ Parti de HDP’nin peşine takıldı. HDP, Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davasını gerekçe gösterdi. Oysa HDP hakkında kapatma davası dün açılmadı. 21 Ekim 2021 tarihinde açıldı. CHP ve İYİ Parti ise Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarının komisyona indirilmesini gerekçe gösterdi. Randevu vermediler ama oylamada destek verip vermeyeceklerini henüz açıklamadılar. İYİ Parti’yi ayrı tutuyorum ama CHP ve HDP, hayır oyu vermek için gerekçe hazırlıyor gibi.

PAZARLIK KONUSU DEĞİL

Başörtüsü teklifinin sahibi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’le konuştum. Muhalefetin tavrını, başörtüsü konusunu siyasallaştırmak olarak nitelendirdi. “Başörtüsü bir pazarlık konusu değil” diye konuştu.

Özlem Zengin, randevu verilmemesi üzerine CHP yetkililerine, “Meclis’in gündemi hemen değişebiliyor. Ama başörtüsü meselesini anlık, günlük bir mesele olarak değil, asli bir mesele olarak görüyoruz. Türkiye’nin 40 yıllık bir meselesi” diyor. Özlem Zengin haklı.

KILIÇDAROĞLU’NUN VİDEOSU

Tekrar başa dönecek olursak. Başörtüsü konusunu Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Evinin mutfağında çektiği videoda samimi bir helalleşme olabilmesi için başörtüsü sorununun çözülmesi gerektiğini savundu. Bu işin Erdoğan’ın samimiyet testi olduğunu savundu. Geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu’na karşı. Çünkü iş ciddiye binince ipe un sermeye başladılar. Yarın Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu videosunu seçim meydanlarında kullanmaz mı? “Hani bu işte samimiydin, niye kaçtın?” diye vurmaz mı?"