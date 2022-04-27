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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Karamollaoğlu'ndan ilk yorum
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Karamollaoğlu'ndan ilk yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yorulan "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin" sözü hakkında ilk kez konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 21:40:00 - 2022-04-27 21:40:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, cumhurbaşkanlığına adaylığı sinyali olarak değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş. 'Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık, bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın.' demek istiyor diye anladım. Bizim de şu an söylediğimiz bu."

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