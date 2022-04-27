Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Karamollaoğlu'ndan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, cumhurbaşkanlığına adaylığı sinyali olarak değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş. 'Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık, bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın.' demek istiyor diye anladım. Bizim de şu an söylediğimiz bu."