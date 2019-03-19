0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun seçim totemi: Dilek tutup bileklik taktım, leylek görünce çıkaracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanmak için ip parçasından medet ummaya başladı.

19 Mart 2019 Salı 09:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda Öğretir'in sorularını cevapladı.

Seçim gündemine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Seda Öğretir'in bileklik sorusuna da cevap verdi. 9 yılda 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, verdiği cevapla son umudunu bilekliğe bağladı.

Leyleği bir türlü göremedi

Bilekliği neden taktığını ve ne zaman çıkaracağını anlatan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Kırklareli'ye gittim. Bu bileklik Balkan geleneği.  Dilek tutulup bileklik takılıyormuş. Leylek görüldükten sonra çıkarılıyor. Daha henüz leyleği görmedim. İzmir'e gittim leylek var mı diye göremedim. Aydın'da göremedim. Bugün Hatay'da göremedik. Bakalım yarın Antalya'da görürsek çıkaracağız bilekliği. Dileğimiz inşallah yerine gelir." ifadelerini kullandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:03
  1. Kırklareli
  2. İzmir
  3. Hatay
  4. Aydın
  5. Antalya
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. bileklik
  8. CHP

YORUM YAZ

  • erdemerdem21 dk önce
    Sapıklık cahillik bu olsa gerek ya leyleği göremezsen! leylek ile tilki misali
  • hasanhasan22 dk önce
    adam her dinde ve batıl inançta münafıklık yapabiliyor. büyük başarı...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yelkende Ege’nin gururu oldular
  1. Yelkende Ege’nin gururu oldular
  2. Üniversiteli gençlerden pilav ve hoşaf..
  3. Bush: "Göçmenlik bir nimet ve güçtür"
  4. Seyir halindeki araç alev aldı
  5. Erdoğan ile iftihar ediyoruz
  6. Başkan Ahlatcı üniversiteli gençlerle..
  7. Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi..
  8. Gram altın 230 lira seviyelerinde
  9. KTO Meclis üyeleri TOBB’a çıkarma yaptı
  10. Düzce’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
  11. Aliağa Belediyesi periyodik ağaç..
  12. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
  13. Bakan açıkladı: Türkiye rekora imza..
  14. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
  15. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
  16. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
  17. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
  18. GÜNDEME EK
  19. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
  20. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

Günün Karikatürü

19 Mart 2019
Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?