Kılıçdaroğlu'nun seçim totemi: Dilek tutup bileklik taktım, leylek görünce çıkaracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda Öğretir'in sorularını cevapladı.

Seçim gündemine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Seda Öğretir'in bileklik sorusuna da cevap verdi. 9 yılda 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, verdiği cevapla son umudunu bilekliğe bağladı.

Leyleği bir türlü göremedi

Bilekliği neden taktığını ve ne zaman çıkaracağını anlatan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Kırklareli'ye gittim. Bu bileklik Balkan geleneği. Dilek tutulup bileklik takılıyormuş. Leylek görüldükten sonra çıkarılıyor. Daha henüz leyleği görmedim. İzmir'e gittim leylek var mı diye göremedim. Aydın'da göremedim. Bugün Hatay'da göremedik. Bakalım yarın Antalya'da görürsek çıkaracağız bilekliği. Dileğimiz inşallah yerine gelir." ifadelerini kullandı.