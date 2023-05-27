Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
FOX TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, samimi Müslümanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermemesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a oy verenlerin "Ahlaksız, erdemsiz" olduğu anlamına gelecek, "Herkes ahlaklı, erdemli olmalı. Geleceğini, evlatlarını düşünüyorsa eğer yeniden düşünmeli ve oyunu ona kullanmalı" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na, "Samimi Müslümanlar LGBT destekçilerine mi oy vermeli?" diye sordu.