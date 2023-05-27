  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert 'kayyım' cevabı!

Canlı yayında 'pazarlık' sorusu! Destici'den muhalefeti utandıracak cevap

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı

Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

'Gram altın 1250 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da nutku tutuldu

Dev şirketin toplantısını bastılar: Fosil enerji projelerini protesto, her an kaos olabilir! Petrol hattını bölgeye inşası

Muharrem İnce seçimin ardından ne yapacak? Yol haritasını anlattı!

Ezber bozan Suudi Arabistan hamlesi! Milyonlarca dolar her an Türkiye'ye yağabilir

Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Sosyal Medya Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!
Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 01:43:00 - 2023-05-27 01:53:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

FOX TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, samimi Müslümanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermemesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a oy verenlerin "Ahlaksız, erdemsiz" olduğu anlamına gelecek, "Herkes ahlaklı, erdemli olmalı. Geleceğini, evlatlarını düşünüyorsa eğer yeniden düşünmeli ve oyunu ona kullanmalı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na, "Samimi Müslümanlar LGBT destekçilerine mi oy vermeli?" diye sordu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23