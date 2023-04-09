  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun ortaklarının listesi netleşti!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun ortaklarının listesi netleşti!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:33:00 - 2023-04-09 12:46:32
Kılıçdaroğlu'nun ortaklarının listesi netleşti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı terör sevici HDP'nin milletvekili aday listesinde, Garo Paylan'ın da aralarında olduğu birçok ismin yer almadığı belirtildi.

HDP’nin Yeşil Sol Parti çatısı altında 6'lı masa ile ittifak edeceği 2023 seçimine ilişkin milletvekili aday listelerindeki çalışmalarında sona gelindi. Diken’in haberine göre, çalışmaların tamamlandığı partide dikkat çeken isim değişiklikleri yaşandı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’nin Antalya adayı olarak yer aldığı listede, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar; Van’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın da İzmir’den aday gösterilecek.

Öte yandan HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder de İstanbul’dan aday olacak.

Ermeni Garo bu dönem listede yok!

Ankara birinci bölgede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen de, aday listelerinde yer alacak.

Diken'in iddiasına göre, mevcut milletvekillerinin büyük bölümü ise bu dönem listede olmayacak. Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Zeynel Özen ve Züleyha Gülüm adaylar arasında yer almıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı
Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı

Gündem

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı

Kılıçdaroğlu'nun HDP yalanı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun HDP yalanı ortaya çıktı

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun HDP yalanı ortaya çıktı

HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!
HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!

Gündem

HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!

Millet İttifakı’nın güç çarpanı: PKK’nın siyasi organı HDP
Millet İttifakı’nın güç çarpanı: PKK’nın siyasi organı HDP

Okur Postası

Millet İttifakı’nın güç çarpanı: PKK’nın siyasi organı HDP

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23