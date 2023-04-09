Kılıçdaroğlu'nun ortaklarının listesi netleşti!

HDP’nin Yeşil Sol Parti çatısı altında 6'lı masa ile ittifak edeceği 2023 seçimine ilişkin milletvekili aday listelerindeki çalışmalarında sona gelindi. Diken’in haberine göre, çalışmaların tamamlandığı partide dikkat çeken isim değişiklikleri yaşandı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’nin Antalya adayı olarak yer aldığı listede, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar; Van’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın da İzmir’den aday gösterilecek.

Öte yandan HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder de İstanbul’dan aday olacak.

Ermeni Garo bu dönem listede yok!

Ankara birinci bölgede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen de, aday listelerinde yer alacak.

Diken'in iddiasına göre, mevcut milletvekillerinin büyük bölümü ise bu dönem listede olmayacak. Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Zeynel Özen ve Züleyha Gülüm adaylar arasında yer almıyor.

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