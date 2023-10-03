Kılıçdaroğlu'nun milli irade hazımsızlığı bitmiyor! Bu sefer ''Gazi Meclis''i hedef aldı

TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak için Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada ayağa kalkmayarak milli iradeye saygısızlıkta bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yeni bir skandala daha imza attı.

Milletin iradesini hiçe sayan bu tavrı nedeniyle büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu sefer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldı. Parti içinde yaşanan kavgalar sonrası büyük bir hezeyana düşen Kılıçdaroğlu, TBMM'yi Gazi Meclis olarak kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına karşılık da çirkin ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, MHP'ye küstah suçlamalarda bulundu.

"ABD VE İNGİLTERE'DE FETÖ'CÜLERLE MASA KURUP İTTİFAK PROTOKOLÜ HAZIRLAMAK MI MEŞRUİYETTİR"

Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ikinci beş yıllık dönemine demokratik olgunlukla geçildiğini savunarak, "Söz de, karar da Türk milletinindir. Bunalımdan bunalıma sürüklenen ve akıl tutulması yaşayan CHP Genel Başkanı'nın, 'Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur' açıklaması evvelemirde aziz milletimize hakaret ve husumet beyanıdır. Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletimizin takdir ve seçimine tahammülsüzlük göstermesi faşist dürtülerin sonucudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kuran Türk milletidir. Güvenoyunu doğrudan ve aracısız kullanan Türk milletidir. Peki bunun neresinde ahlaki ve siyasi boşluk ya da meşruiyet sorunu vardır? Demokrasiyi demagojiye çeviren ve klasik despotların tavrı neyse aynısını sergileyen Kılıçdaroğlu için siyasi ve ahlaki meşruiyetin kaynağı nedir? ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle masa kurup ittifak protokolü hazırlamak mı meşruiyettir? PKK'ya, HDP, yani Yeşil Sol Parti'ye melun sözler vermek suretiyle aynı hıyanet çatısı altında buluşmak mı meşruiyettir? Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir? Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim, kafasının içindekilerini öğrenelim. Demokrasiyi sakatlayan, partisini küresel emperyalizme rehin bırakan Kılıçdaroğlu'nun neresi ve hangi siyasi eylemi meşrudur da bize meşruiyet ahkamı kesmektedir?" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO