Kılıçdaroğlu’nun kuyusu kazılıyor! Akşener ile o isim buluştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile muhalefete üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti-Memleket Partisi ittifakı olarak girilmesi masaya yatırılacak. Her iki partinin kurmayları da söz konusu “işbirliğine” partililerin sıcak baktığını belirtiyor.

İki partinin olası yakınlaşmasının perde gerisinde “CHP’ye olan kırgınlıkların” ve “siyasette bir ‘üçüncü yol’ kurulması gerektiği” fikrinin olduğu öne sürülüyor.