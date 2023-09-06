  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın büyük şanssızlığı! Hakikaten olacak iş değil

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Alman ekonomisine şok! Gerçekten de Avrupa’nın hasta adamı oldu O siparişlerde sert düşüş

Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili araç sahiplerini kahredecek gelişmenin haberini verdi: Yıl sonuna kadar...

Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı Rusya’dan ‘oto lastiği’ önlemi

Bu başörtülü abla harbiden çok yamanmış! Şu yediği haltlara bakın

Malatya - Adıyaman yolunda feci kaza: Ölüler var

Erdoğan lafı gediğine koydu: 'Kaç masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz'

Bilal Erdoğan şaşırtmadı! "İbretlik bir pişkinlik örneği"
Siyaset Kılıçdaroğlu’nun kuyusu kazılıyor! Akşener ile o isim buluştu!
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun kuyusu kazılıyor! Akşener ile o isim buluştu!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 17:09:00 -
Kılıçdaroğlu’nun kuyusu kazılıyor! Akşener ile o isim buluştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile muhalefete üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile muhalefete üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti-Memleket Partisi ittifakı olarak girilmesi masaya yatırılacak. Her iki partinin kurmayları da söz konusu “işbirliğine” partililerin sıcak baktığını belirtiyor.

İki partinin olası yakınlaşmasının perde gerisinde “CHP’ye olan kırgınlıkların” ve “siyasette bir ‘üçüncü yol’ kurulması gerektiği” fikrinin olduğu öne sürülüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23