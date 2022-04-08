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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'kapıda kaldım' şovunu yandaşı bile yemiyor! Şahan Gökbakar çileden çıktı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kapıda kaldım' şovunu yandaşı bile yemiyor! Şahan Gökbakar çileden çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarına randevusuz bir şekilde gidip "Kapıda kaldım." şovu yapmasına yandaşı Şahan Gökbakar bile dayanamayarak çileden çıktı..

Yeniakit Publisher
2022-04-08 19:37:00 -
Kılıçdaroğlu'nun 'kapıda kaldım' şovunu yandaşı bile yemiyor! Şahan Gökbakar çileden çıktı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK ve MEB'in ardından Et ve Süt Kurumu'na da randevusuz giderek, "İçeri alınmadım. Kapıda kaldım." şovu yaptı.

Yandaş Şahan'ı bile kandıramadı!

CHP Genel Başkanı'nın "kapıda kaldım" şovu karşısında Şahan Gökbakar bile çileden çıktı.

Şahan Gökbakar, Kılıçdaroğlu'na şöyle tepki gösterdi:

Daha kaç defa kapıda kalıp "Bizi içeri almadılar" geyiği yapılacak acaba... Başka bir şeyler artık ama ya!

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