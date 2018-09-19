Kılıçdaroğlu'nun kafasına yeni dank etti: 24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik

Gazete Duvar'a seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik, bunu açıklıkla kabul etmek lazım. Keşke 24 Haziran akşamı iyi bir sınav verebilseydik bu küskünlük de olmasaydı. Eğer bir kusur ve kabahat varsa o kusur ve kabahat bizim" dedi.

Küskün seçmenlerle ilgili olarak "Seçmen kırgınsa mutlaka haklı tarafı vardır" yorumunu yapan Kılıçdaroğlu "Kızgınlıkta haklılar ama sandığa gitmemek AKP'ye oy vermek anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, üçüncü havalimanı inşaatındaki işçi ölümlerini ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin gözaltına alınmasını da eleştirerek "İşçi kardeşlerimiz haklılar" dedi ve işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili açıklamaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, çalışma müfettişlerinin neden harekete geçmediğini sordu.

‘SANDIĞA GİTMEMEK AK PARTİ'YE OY VERMEK ANLAMINA GELİR'

"Bir kızgınlık var, doğru. Kızgınlıkta haklılar ama sandığa gitmemek AK Parti'ye oy vermek anlamına gelir. Bu gerçeğin de unutulmaması lazım. Ben bunu Parti Meclisi'nde (PM) söyledim ama çarpıtılarak yansıtıldı" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

'KİMİN KAZANMA İHTİMALİ VARSA ONU ADAY GÖSTERECEĞİZ'

"Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce'nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."