0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun kafasına yeni dank etti: 24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,24 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak 'Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik' dedi. Kılıçdaroğlu, kızgın olan seçmenlerin haklı olduğunu ifade etti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:03
Kılıçdaroğlu'nun kafasına yeni dank etti: 24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik

Gazete Duvar'a seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik, bunu açıklıkla kabul etmek lazım. Keşke 24 Haziran akşamı iyi bir sınav verebilseydik bu küskünlük de olmasaydı. Eğer bir kusur ve kabahat varsa o kusur ve kabahat bizim" dedi.

Küskün seçmenlerle ilgili olarak "Seçmen kırgınsa mutlaka haklı tarafı vardır" yorumunu yapan Kılıçdaroğlu "Kızgınlıkta haklılar ama sandığa gitmemek AKP'ye oy vermek anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, üçüncü havalimanı inşaatındaki işçi ölümlerini ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin gözaltına alınmasını da eleştirerek "İşçi kardeşlerimiz haklılar" dedi ve işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili açıklamaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, çalışma müfettişlerinin neden harekete geçmediğini sordu.

‘SANDIĞA GİTMEMEK AK PARTİ'YE OY VERMEK ANLAMINA GELİR'

"Bir kızgınlık var, doğru. Kızgınlıkta haklılar ama sandığa gitmemek AK Parti'ye oy vermek anlamına gelir. Bu gerçeğin de unutulmaması lazım. Ben bunu Parti Meclisi'nde (PM) söyledim ama çarpıtılarak yansıtıldı" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

'KİMİN KAZANMA İHTİMALİ VARSA ONU ADAY GÖSTERECEĞİZ'

"Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce'nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:03
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. 24 Haziran
  4. seçim
  5. CHP Genel Başkanı

YORUM YAZ

  • KUTENKUTEN33 dk önce
    kafasına mı?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eminevim daha erken teslim edecek anahtarlarını
  1. Eminevim daha erken teslim edecek..
  2. Aracını satacaktı… Dolandırıldı
  3. Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV..
  4. Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
  5. Alışverişte yabancı morali
  6. Türk vatandaşlığına geçişin mali..
  7. Kemal Kılıçdaroğlu: Kimin kazanma..
  8. Şimdi kazanma vakti
  9. Komşuda ortalık karıştı!
  10. Rus basını: İstanbul cehenneminde yandık
  11. Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin..
  12. Rodrigues kendi maaşını ödedi
  13. Gayrimenkulde Rusya açılımı
  14. Kayıp Sedanur olayında komşusundan şok..
  15. Birleşmiş Milletler Arakan’da..
  16. Cüneyt Çakır yönetti, Liverpool PSG..
  17. Altın fiyatları ne kadar?
  18. 'Ajan' Deniz Yücel’den skandal..
  19. Martin Linnes hedef açıkladı! 'İlk 3..
  20. Fernando Muslera'ya göre 3 gollü..
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
Bir papaz vakası da Hacettepe’de
Bir papaz vakası da Hacettepe’de
Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

Günün Karikatürü

19 Eylül 2018
Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
Türkiye üretti! Dünyada bir ilk