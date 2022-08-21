Kılıçdaroğlu'nun 'kadın milletvekili' çıkışına tepki! 'Bu nasıl iki yüzlü bir siyasettir?'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın organizesi ile Kadın Adayları Destekleme Derneği ile buluştu.

Dernek yetkilileri, Kılıçdaroğlu'na "TBMM'de daha fazla kadın milletvekili olmalı." dedi.

'Tabii ki bunu söylerken yüzleri de kızarmıyor'

TBMM’de kadın milletvekili oranı en düşük olan parti CHP iken, Kılıçdaroğlu toplantıdaki kadınlara, mecliste daha çok kadın milletvekilinin yer alması için yasa teklifi sunacağını vadetti.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş, Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü açıklamasına tepki gösterdi.

"TBMM’de kadın milletvekili oranı en düşük parti CHP, daha çok kadın milletvekili olması için yasa teklifi vereceğiz diyor.. Tabii ki bunu söylerken yüzleri de kızarmıyor.." ifadesini kullanan Avukat Baş, "Daha çok kadın aday göstermenin önünde yasal engel mi var? Bu nasıl iki yüzlü siyasettir?" diye sordu.