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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarından Öcalan çıkışı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarından Öcalan çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 18:25:00 - 2023-05-04 19:04:11
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarından Öcalan çıkışı!

HDP'li milletvekilli adayları Cengiz Çiçek ve Sırrı Süreyya Önder, Asrın Hukuk Bürosu’nu ziyaret etti. Ziyaretten, Öcalan’dan haber alınmadan tartışmaların kabul edilemeyeceği mesajı çıktı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan HDP'nin İstanbul Milletvekili adayları Cengiz Çiçek ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan’ın avukatlarının bulunduğu Asrın Hukuk Bürosu’nu ziyaret etti.

Çiçek ve Önder, avukatlar Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli ve Rezzan Sarıca tarafından karşılandı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecride uğradığı iddia edilen görüşmeden şu mesaj çıktı:

Ziyarette teröristbaşının avukatları tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

Kürt sorununda kalıcı bir çözümün ve demokratik gelişimin temel muhatabı olan Abdullah Öcalan’ın pozisyonunun araçsallaştırılması bütün ülkeye kaybettirir. Bu tartışmaların özellikle de Öcalan’dan haber alınmazken, kendisi mutlak tecrit altındayken yürütülmesi kabul edilemez. Yanı sıra toplumda yaygın olarak gösterilen özgürlük direnci ile demokratikleşme potansiyelinin seçimde güçlü bir sonuca dönüştürülmesinin Kürt sorunun onurlu ve siyasi bir çözümü açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda size başarılar diliyoruz.
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