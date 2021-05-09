Kılıçdaroğlu'nun istifa eden avukatı Çiçek, CHP'nin bütün rezilliklerini deşifre etti! Anketçi İbrahim Uslu'ya ödenen para...

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun itiraf niteliğindeki açıklamalarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 10 yıl avukatlık görevi yapan Mustafa Kemal Çiçek de parti içinde şahit olduğu rezillikleri anlattı.

'Anketçi İbrahim Uslu'ya kaç lira verdiniz?' diye sordu!

Parti içindeki usülsüz para harcamaya dikkat çeken Avukat Çiçek, "2019-20-21 yıllarında Hazine'den alınan yardımlardan 650 milyon lira harcandı. Bu parayı siz nereye harcadınız? Yerel seçimlerde Tuncay Özkan'ın kontrolünde 100 milyon lira medyaya verilen para. Seyit Torun'un anketlerle ilgili harcanan para. Medyada kimler var? Halk TV, KRT, ANKA böyle uzar gider. Mesela anketçi İbrahim Uslu'ya, Mehmet Ali Kulat'a kaç para verdiniz? Biz biliyoruz bu meblağları. Anketi 10 milyona yaptırırken faturada 20 milyon lira nasıl gösterildi bunlar ortaya çıkacak. Bunlar benim somut olarak bildiğim, gördüğüm meseleler." dedi.

'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olacağına inandıran kişi parti ile husümeti olan Necati Özkan'

İstifa dilekçesinde yazdığı şikayetlerini de anlatan Av. Mustafa Kemal Çiçek, "İstifa dilekçemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rahatsızlıklarımı dile getirdim. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın CHP'ye 2014 seçimlerinde açtığı dava hâlâ orada duruyor. Bu davalardan vazgeçsin diye Genel Başkan ve yardımcılarına not yazıyorum, bilgi veriyorum. 'CHP'nin danışmanının CHP ile akçalı davaları var' diyorum." ifadelerini kullandı. CHP Genel Merkezi'nin İstanbul seçimlerine 100 milyon katkısının olduğunu vurgulayan Av. Çiçek, "Bu paranın büyük bir kısmı, Necati Özkan denilen adama gidiyor. Medya işini yürüten kişi. Bu adam kendini iletişim başkanı olarak görüyor. Bu adam kadroları dağıtıyor ve kimse dokunamıyor. Çünkü bu adam, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olacağına inandırmış. Adam kendi otoritesini kurmuş, İmamoğlu ondan vazgeçemiyor. İmamoğlu, İstanbul'daki belediye faaliyetlerini anlatmak için CHP parti yönetiminin tamamını, bütün milletvekillerini aileleri ile birlikte İstanbul'a taşıyor. Lüks otellerde, yemesi, içmesi bütün masrafları İBB tarafından karşılanıyor. Bu görülmüş bir şey midir?" diye konuştu.

'Kaftancıoğlu, HDP ile CHP arasında köprü vazifesi görüyor'

HDP'nin CHP'ye Canan Kaftancıoğlu aracılığıyla yaklaştığını belirten Av. Çiçek, şunları söyledi:

"İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat favoriydi. Kılıçdaroğlu ise Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesini istiyordu. Beylikdüzü teşkilatını aradı ve Kaftancıoğlu'nun il başkanı olmasını sağladı. İmamoğlu için Kaftancıoğlu vazgeçilmez bir isim. Çünkü Kaftancıoğlu olduğu sürece HDP oyları CHP'ye gelir. Kaftancıoğlu, HDP ile CHP arasında köprü vazifesi görüyor. Normal şartlarda Canan Kaftancıoğlu'nun partide bir dakika tutulmaması lazım. Atatürk'e o lafları söyleyen, Ermeni soykırımı yalanını savunan birinin ne işi var partide. Kaftancıoğlu, HDP'nin CHP'deki kırmızı çizgisidir. Açık açık "Canan yoksa biz yokuz" diyebilmişlerdir."

'Kılıçdaroğlu aday olmaz, olamaz'

"CHP'de şöyle bir rahatsızlık var: Cumhurbaşkanı adayı olmuyorsun, o zaman neden partinin koltuğunda oturuyorsun, deniliyor. Kılıçdaroğlu bunların önünü kesmek için "Ben adayım" lafını ortaya attı. Bakın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmaz, olamaz. Milletvekilliği ve Genel Başkanlığı kaybetmek istemez. Belediye başkanlarının daha çok çalışmaları için gazlıyorlar ama İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı konusunda hırsını kimse dizginleyemez."

Parti içindeki rahatsızlıklar...

CHP içindeki taciz ve tecavüz skandallarının parti içinde de rahatsızlığa sebep olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Çiçek, "CHP 1 milyon üyesi olan bir yapı. Bu tür davranışlar kamuoyunda infial yaratıyor. Kendi adamını, kendi yakınını değil liyakatli insanları belli yerlere getirmek gerekiyor. Sonra istifa ettirmekle bunlardan kurtulamazsınız. Partinin tüzel kişiliğine, maneviyatına zarar veriyor. Disiplin kuralları iyi işletilmeli ve liyakatli insanlar getirilmeli. Menfaat ilişkileri içerisinde kapatılanlar oluyor, kapatılamayanlar oluyor. Parti bu iddialardan rahatsız." şeklinde konuştu.