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Gündem Kılıçdaroğlu'nun iftirasına belgeli cevap! 'Resmi dili mi değiştireceksiniz?'
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun iftirasına belgeli cevap! 'Resmi dili mi değiştireceksiniz?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşme sonrası yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. 'Kürtçe' üzerinden polemik başlatan Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan belgelerle sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 01:35:00 -
Kılıçdaroğlu'nun iftirasına belgeli cevap! 'Resmi dili mi değiştireceksiniz?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe'nin, 'bilinmeyen dil' olarak yazıldığını ancak İngilizce'nin 'İngilizce bir ifade kullanıldı' şeklindeki yalanı elinde patladı. AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, belgelerle iddiayı çürüttü. Meclis'te kullandığı İngilizce kelimenin tutanaklara nasıl geçtiğini paylaştı. 

Bülent Turan'ın açıklaması şöyle:

Tüm diller azizdir. Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda "bilinmeyen dil deniyormuş"

Ne demek bu?! Resmi dili mi değiştireceksiniz?

Konu Kürtçe değil, bkz İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş????
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Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen dil' sözlerine AK Parti'den sert tepki! Yine yalan söylediği ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen dil' sözlerine AK Parti'den sert tepki! Yine yalan söylediği ortaya çıktı

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen dil' sözlerine AK Parti'den sert tepki! Yine yalan söylediği ortaya çıktı

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