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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun iftirasına beklemediği yerden eleştiri! 'Gereksiz bir çıkış'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun iftirasına beklemediği yerden eleştiri! 'Gereksiz bir çıkış'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kaçmaya hazırlanıyor." iftirasının değerlendirildiği Habertürk canlı yayınında, "Gereksiz bir çıkış." yorumu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 23:41:00 - 2022-05-25 00:00:24

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV Teke Tek programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attığı, "Kaçmaya hazırlanıyor." iftirası değerlendirildi.

Program konuklarından Indepent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun çıkışını gereksiz bulduğunu belirtirken, "15 Temmuz'da kaçmadığı şimdi nereye kaçacak diye bir yaklaşım var." dedi.

Fatih Altaylı da, "Bu yanlış bir mesaj." ifadesini kullandı.

Çiçek, Altaylı'ya, "Tayyip Erdoğan bu ülkede kalır. Hiçbir yere kaçmaz. Rövanş da uzar." karşılığını verdi.

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