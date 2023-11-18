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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun gelirine ve giderine bakın! Bu ofisin sponsoru kim?
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun gelirine ve giderine bakın! Bu ofisin sponsoru kim?

Yeniakit Publisher
2023-11-18 12:41:00 - 2023-11-18 12:47:07
Kılıçdaroğlu'nun gelirine ve giderine bakın! Bu ofisin sponsoru kim?

CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi tartışmalara neden oldu. Aylık geliri ortada olan Kılıçdaroğlu'nun ofis masrafını nasıl karşıladığı sorusu kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Siyasete devam kararı aldığı iddia edilen eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde çalışma ofisi tuttu. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını sürdüreceği düşünülen ofisin DEVA, Gelecek Partisi ve İYİ Parti’nin Genel Merkezleri ile komşu olması dikkat çekerken, ofisin maliyetlerinin nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

Göksun Yerlikaya isimli bir sosyal medya kullanıcısının konuya ilişkin bir hesaplama yaparak X hesabından paylaştı.

"Bu adam emekli bürokrat ve emekli milletvekili. Bu ofisin kirası adamın emekli maaşlarından çok fazladır." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Kılıçdaroğlu'nun gelir gider hesabını şöyle aktardı:

"Emekli milletvekili maaşı: 73.379 TL
Emekli genel müdür maaşı: 25.427 TL
Kemal Bey’in Balgat’taki kira geliri: 20.000 TL (tahmini)
Kemal Bey’in Akyurt’taki kira geliri: 12.000 TL (tahmini)
Kemal Bey’in Tunceli’deki kira geliri: 8.000 TL (tahmini)
Kemal Bey’in aylık geliri: 138.806 TL

Ankara’da tuttukları ofisin maliyetini de hesaplayalım.
Kira Gideri: Müstakil ve en az 400m2 bina için, minimum 200.000 TL
Elektrik, su, internet, doğalgaz: 25.000 TL
Personel gideri: en az 3 personel olarak hesaplandı, 150.000 TL
Daha farklı kalemler de eklenebilir tabi ki ama minimumda tutalım
Toplam: 375.000 TL / ay
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir ofis de İstanbul’a açmayı düşünüyorlarmış. O zaman maliyet 2.5 katına çıkacak.

Kemal Bey Tunceli’de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim ?
7 yıldızlı otel için açıklama yapmamıştınız, lütfen bu sefer yapın ?"

Gelir gider hesabı... Kılıçdaroğlu’nun ev ekonomisi açık verdi: Sponsoru kim? - Resim : 2

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