Kılıçdaroğlu'nun gelirine ve giderine bakın! Bu ofisin sponsoru kim?

Siyasete devam kararı aldığı iddia edilen eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde çalışma ofisi tuttu. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını sürdüreceği düşünülen ofisin DEVA, Gelecek Partisi ve İYİ Parti’nin Genel Merkezleri ile komşu olması dikkat çekerken, ofisin maliyetlerinin nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

Göksun Yerlikaya isimli bir sosyal medya kullanıcısının konuya ilişkin bir hesaplama yaparak X hesabından paylaştı.

"Bu adam emekli bürokrat ve emekli milletvekili. Bu ofisin kirası adamın emekli maaşlarından çok fazladır." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Kılıçdaroğlu'nun gelir gider hesabını şöyle aktardı:

"Emekli milletvekili maaşı: 73.379 TL

Emekli genel müdür maaşı: 25.427 TL

Kemal Bey’in Balgat’taki kira geliri: 20.000 TL (tahmini)

Kemal Bey’in Akyurt’taki kira geliri: 12.000 TL (tahmini)

Kemal Bey’in Tunceli’deki kira geliri: 8.000 TL (tahmini)

Kemal Bey’in aylık geliri: 138.806 TL

Ankara’da tuttukları ofisin maliyetini de hesaplayalım.

Kira Gideri: Müstakil ve en az 400m2 bina için, minimum 200.000 TL

Elektrik, su, internet, doğalgaz: 25.000 TL

Personel gideri: en az 3 personel olarak hesaplandı, 150.000 TL

Daha farklı kalemler de eklenebilir tabi ki ama minimumda tutalım

Toplam: 375.000 TL / ay

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir ofis de İstanbul’a açmayı düşünüyorlarmış. O zaman maliyet 2.5 katına çıkacak.

Kemal Bey Tunceli’de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim ?

7 yıldızlı otel için açıklama yapmamıştınız, lütfen bu sefer yapın ?"