Kılıçdaroğlu'nun fonladığı Halk TV'de Özgür Özel'den 'genel başkanlık' çıkışı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organizesindeki ihanet toplantısına katıldığı ortaya çıkan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında Bengü Şap Babaeker, Kürşat Oğuz ve Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtladı

Parti içindeki değişim tartışmalarına değinen Özel, "Meseleyi bir kişi, genel başkan ya da kişilere, MYK değişsin veya sadece tüzük değişsin gibi yaklaşımlara indirgememek lazım. Meseleyi bir bütün olarak hep birlikte ele almak lazım" dedi.

'Bana düşen neyse o göreve talibim'

Genel başkan adayı olup olmayacağı sorulan Özel, "Mağlubiyet alan takımda, şampiyon olamayan takımda santrafor oynayacağıma; şampiyonluğu kazanan takımda her mevkiye talibim. Hatta yedek kulübesine de top toplayıcılığı da talibim. Bu bir kişisel ihtiras konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel genel başkanlı adaylığına ilişkin ise şöyle konuştu:

Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için ne yapması gerekiyorsa, orada bana düşen görev neyse ona talibim. Genel başkanlıksa genel başkanlık, hiçbir görev almamaksa hiçbir görev almamak. Ama ben bir daha bu insanlara yenilgi yaşatmamak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum.

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