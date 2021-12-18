Kılıçdaroğlu'nun fırçası sonrası... Eski Türkiye artığı TÜSİAD'dan rezil açıklama

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İstanbul Sözleşmesi, Gezi Kalkışması, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için dövünen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) vatandaşların yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda pasif bir duruş sergileyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Eski Türkiye'nin artığı vesayet zincirinin çürük halkası TÜSİAD, şimdi de rezil açıklamasıyla gündeme geldi.

Dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada TÜSİAD'a fırça attığı ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önüde 'takoz' vazifesi gören CHP'nin değirmenine su taşıyan İtalyan asıllı Simone Kaslowski idaresindeki TÜSİAD, yediği fırça sonrası jet hızında rezil bir açıklama yaptı.

Milyon dolarla ifade edilen yalılarında oturarak, faiz sistemiyle milletin üzerinden servetlerine servet katan işadamı maskeli tefecilerin sözcülüğünü yapan TÜSİAD, Türkiye'nin yeni ekonomik modelini hedef aldı. TÜSİAD, faiz odaklı eski sisteme dönülmesi gerektiğini savundu.

İşte Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) o skandal açıklaması:

"Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli

Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir.

TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.

Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.

İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.

Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.

Ülkemizde “kurumsuzlaşma” sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.

TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız."