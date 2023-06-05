  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Brisa'dan araç sahipleri için elektrikli araç hamlesi, müthiş önemli gelişme: Kolları sıvayıp başladı! Türkiye'ye dolar yağacak

Bölgede milyarlarca metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor! Türkiye'nin bu hamlesi Batı'yı çıldırtacak

Araç sahipleri aman dikkat! Depoları doldurun, akaryakıtta kötü haberin eli kulağında

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Suudi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje

Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

5 Haziran 1916: Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın vefatı

5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Medya Kılıçdaroğlu'nun feleği şaşacak! Çok büyük şok
Medya

Kılıçdaroğlu'nun feleği şaşacak! Çok büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:33:00 -
Kılıçdaroğlu'nun feleği şaşacak! Çok büyük şok

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yatırımları engellemeye ve turizmi sırtından hançerlemeye yönelik, çirkin ve aşağılık bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yatırımları engellemeye ve turizmi sırtından hançerlemeye yönelik, çirkin ve aşağılık bir kampanya yürüttüğünü belirtti. 

Tamer, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden yerden yere vurduğu yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Sürekli memleketimizi kötüleyen bir sorumsuz adama katlanmaya biz mecbur muyuz?

- Türkiye’de demokrasi yok. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Yargı yok... Adalet yok. 

- Can ve mal güvenliği yok. 

- Seçimin meşruiyeti yok. 

Her gün tekrarladığı cümleler budur. 

Suç değil mi bu yaptığı? 

Ayıp ettiği muhakkak da ama ayrıca suç değil mi sahi? 

Birer Türk vatandaşı olarak sizi hiç rahatsız etmiyor mu bu? 

Yatırımları engellemeye ve turizmi sırtından hançerlemeye yönelik, bu çirkin ve aşağılık kampanya’ya, daha ne kadar tahammül edeceğiz? 

(…) Sorumsuz bir adam, gece gündüz memlekete leke sürüyor. 

(…) Adam bu-ra-da-yım diye bir bağırdı, o gün bugün bahçelerde çiçek açmıyor, bastığı yerde zaten ot bitmiyor. (…)" 

 

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet kalanoglu

kılıcdaroglu ıncelensın gereklı cezaya carpıltılsın ben vadandas olarak bu konunun ıncelenmesını ıstıyorum

Uğur

Posta gazetesi yazari bunu soyluyorsa gelisme var demektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23