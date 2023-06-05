Kılıçdaroğlu'nun feleği şaşacak! Çok büyük şok

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yatırımları engellemeye ve turizmi sırtından hançerlemeye yönelik, çirkin ve aşağılık bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Tamer, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden yerden yere vurduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sürekli memleketimizi kötüleyen bir sorumsuz adama katlanmaya biz mecbur muyuz?

- Türkiye’de demokrasi yok.

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- Yargı yok... Adalet yok.

- Can ve mal güvenliği yok.

- Seçimin meşruiyeti yok.

Her gün tekrarladığı cümleler budur.

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Suç değil mi bu yaptığı?

Ayıp ettiği muhakkak da ama ayrıca suç değil mi sahi?

Birer Türk vatandaşı olarak sizi hiç rahatsız etmiyor mu bu?

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Yatırımları engellemeye ve turizmi sırtından hançerlemeye yönelik, bu çirkin ve aşağılık kampanya’ya, daha ne kadar tahammül edeceğiz?

(…) Sorumsuz bir adam, gece gündüz memlekete leke sürüyor.

(…) Adam bu-ra-da-yım diye bir bağırdı, o gün bugün bahçelerde çiçek açmıyor, bastığı yerde zaten ot bitmiyor. (…)"