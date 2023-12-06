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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun eski ortağı Ümit Özdağ'dan diğer eski ortak İP'e çağrı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun eski ortağı Ümit Özdağ'dan diğer eski ortak İP'e çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:18:00 - 2023-12-06 22:08:08
Kılıçdaroğlu'nun eski ortağı Ümit Özdağ'dan diğer eski ortak İP'e çağrı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'de partisinin standını ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski ortağı Özdağ, 6'lı masanın gelgitli ortağı İP Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi.

Önce, “Biz Zafer Partisi olarak yerel seçimlere tek başına girmek için bütün çalışmaları yaptık." diyen Özdağ, hemen ardından da ittifak arayışında olduğunu ilan etti.

Özdağ, "İYİ Parti’nin CHP ile yollarını ayırması sonrasında kamuoyunun bildiği gibi ben sayın Meral Akşener ile İYİ Parti'ye bir seçim iş birliği çağrısında bulundum. Çünkü, böyle bir seçim iş birliği ortaya yüzde 20’yi aşan bir oy potansiyeli çıkartıyor." dedi.

Ümit Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

Bizim İYİ Parti’ye yapmış olduğumuz bu reel politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevap ile dönerler ve görüşmelere devam ederiz.
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Ümit Özdağ ile Meral Akşener'in son zamanlarda buluştuğu ortak noktalardan birisi mücahid Hamas'a "terör örgütü" demeleri olarak dikkat çekiyor.

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