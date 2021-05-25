Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’a attığı iftiralar kesmedi! Firari Tarık Toros uyardı

Milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kol kola girerek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor.

Çıktığı tüm seçimlerde hezimete uğrayan ve partisinde kendisini eleştiren isimleri kapının önüne koyan Kılıçdaroğlu, parti tabanına "bir şeyler yapıyor" izlenimi vermek için Erdoğan'a ve hükümete "çamur at izi kalsın" anlayışıyla saldırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki ilgili iddialar açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış ve erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, o paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz. #HemenSeçim

CHP liderinin Erdoğan’a attığı iftiralar, FETÖ firarisi FETÖ'nün yayın organlarından Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'u kesmedi.

Kılıçdaroğlu'na da sosyal medya hesabından uyarı çeken Toros şu ifadeleri kullandı:

"Talihsiz bir tweet. Ne helalleşmesi, ne unutması"