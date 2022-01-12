Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara'nın ölümüne yorumu! Ne şiş yansın, ne kebap

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuştu.

Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'na Enes Kara'nın ölümü ile ilgili neden yorum yapmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, Bila'ya verdiği cevabında, ne cemaatleri ne de cemaatleri bataklığa benzetenleri eleştirdi.

Bila, Kılıçdaroğlu'na, "Tarikat ve cemaatlerin gençler üzerinde kurdukları baskıyla, dayattıkları inanç ve yaşam tarzıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini yazdı.

28 Şubat'ın baş mimarı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bila'nın sorusuna şöyle cevap verdi:

"Biz düşünce ve inanç özgürlüğüne saygılıyız. Gençler istedikleri gibi düşünme, istedikleri gibi inanma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak Enes’in anlattığı gibi gençlerimize düşünce ve veya inancın zorla dayatılmasına da sonuna kadar karşıyız. Gençlerimiz özgür ortamlarda, güven içinde arkadaşlarıyla konuşabilmeli, tartışabilmeli istediği düşünceyi, inancı dile getirebilmeli, yaşayabilmeli. Hiçbir baskıyla, müdahale ile karşılaşmamalı. Biz gençlerimize özgürlük vaat ediyoruz ve bunu sağlayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Onları özgürce yetiştirmek, istedikleri düşünceye, inanca, yaşam tarzına sahip olmalarını sağlamak, bilimsel eğimle donatmak bizim görevimizdir.”