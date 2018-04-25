Kılıçdaroğlu'nun dördüncü danışmanı da FETÖ'cü çıktı!

CHP'de yeniden FETÖ'cü başdanışman skandalı patlak verdi. Daha önce 3 başdanışmanının FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'nun bir başka başdanışmanı eski CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya'nın 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildiği ve bu durumu sosyal medya hesabından duyurduğu ortaya çıktı.

672 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verilmişti. Yenidünya'nın 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde Kastamonu'dan birinci sıradan milletvekili adayı olduğu, fakat kazanamadığı belirlendi.

BYLOCK'ÇU DANIŞMANLAR

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Fatih Gürsul'un FETÖ'nün kendi aralarında haberleşmek için kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'a 28 bin 66 kez giriş yaptığı öğrenilmişti. FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada da tutuklu yargılan Gürsul, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yine Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Murat Aksoy, örgütün Millet gazetesindeki yazılarıyla tanınıyordu. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aksoy, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesi çıktığı Halk TV'de yaptığı konuşmada, darbeyi çağrıştıran açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Kılıçdaroğlu'nun üçüncü FETÖ'cü başdanışman skandalı ortaya çıkmıştı. CHP PM üyesi Alper Keten'in Bilim Platformu listesinden yönetime taşındığı KHK ile Hacettepe Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğinden atıldığı anlaşılmıştı. Metin Kılıç isimli FETÖ itirafçısı Hamit kod Eyüp Ruşen Heybet isimli FETÖ imamının kendisini Alper Keten'e götürdüğünü, Keten'in de kendisini CHP'ye yerleştireceğini söylediğini anlamıştı. ByLock kullanıcısı çıkan Keten'in yurtdışına kaçtığı, Almanya'da olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Sabah